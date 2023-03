ICH WILL MEIN LEBEN ZURÜCK

Reiselustig, Aktiv, Liebevoll, Flexibel: Das ist Ralf!

Zusammen mit seiner Frau Tamara und seinem Hund Tico wohnt der 64-Jährige in Berlin! Das Paar war ihr Leben lang viel unterwegs. Beruflich sind sie lange Zeit zur See gefahren und auch privat haben Sie die Welt bereist. Sie wandern gerne im Hochgebirge und machen lange Spaziergänge mit ihrem Hund. Doch seit einigen Monaten werden die Spaziergänge immer kürzer. Ralf ist schwer krank – er leidet an MDS, einer Erkrankung des blutbildenden Systems. Die Diagnose: reiner Zufall! Eigentlich war er wegen einer angerissenen Sehne in der Schulter beim Arzt. Beim MRT gab es dann aber Auffälligkeiten beim Knochenmark. Ihn begleitet mittlerweile eine permanente Schwäche und sein aktives „altes Leben“ rückt in weite Ferne. Um wieder gesund zu werden, braucht Ralf dringend eine Stammzellspende!

Daher bitten Ralf und seine Frau: „Lasst euch registrieren! Es warten so viele Menschen auf einen passenden Spender. Jede Registrierung bedeutet mehr Hoffnung und Chancen für alle Patientinnen und Patienten! Helfen kann so einfach sein!“