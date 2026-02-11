Volle Kraft voraus für Reinhold

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Er ist sonst immer für alle da, doch jetzt braucht er selber die Hilfe aller. Reinhold (64) aus Sinntal ist an Blutkrebs erkrankt. Um wieder gesund zu werden, benötigt er dringend eine Stammzellspende.

Seine Familie und Freund:innen rufen deshalb auf:

„Bitte registriere dich als potenzieller Stammzellspender! Reinhold und wir haben noch so viel vor. Er will mit den Enkeln noch nach New York reisen. Mit jeder Registrierung schenkst du Hoffnung – für Reinhold und andere Betroffene.”

Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich als potenzielle Lebensretter:innen registrieren.