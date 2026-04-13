Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Mann, eine Frau knien neben einem Kind, das auf einem Schlitten im Schnee sitzt.
Ein Mann, eine Frau knien neben einem Kind, das auf einem Schlitten im Schnee sitzt.

ZUSAMMEN FÜR MARTIN

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Schenke Blutkrebspatient:innen Hoffnung und Mut

Martin (31) kämpft gegen AML, einer akuten Form von Blutkrebs. Die Diagnose trifft ihn und seine kleine Familie völlig unerwartet und hat ihr Leben von einem Moment auf den anderen verändert.

Seitdem bestimmen Chemotherapien und lange Krankenhausaufenthalte seinen Alltag. Viel zu oft ist er nicht zu Hause, fern von dem Leben, das er liebt: draußen aktiv sein, Sport treiben und vor allem kostbare Zeit mit seinem zweijährigen Sohn Leon verbringen.

Die einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende.

Um Martin und auch anderen Betroffenen Hoffnung zu schenken, haben seine Schwestern Sabrina und Carolin gemeinsam mit seinen Eltern, seiner Frau Nadine und der DKMS eine Registrierungsaktion ins Leben gerufen.

Ihre gemeinsame Bitte: Bestellt euch ein Registrierungsset nach Hause und teilt diesen Aufruf.

„Leon vermisst seinen Papa. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass Martin eine Chance auf Leben bekommt.“

Jede Registrierung kann Leben retten – vielleicht auch das von Martin.

Mach mit. Für Martin und andere Betroffene.

Eine Collage bestehend aus zwei Bildern. Bild 1: Ein Mann und ein Kleinkind knien in einem gelben Rapsfeld. Bild2: Ein Mann sitzt auf einem Felsen am Strand.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Portraitfoto Pamela Kölbl
Pamela Kölbl
Spenderneugewinnung
koelbl@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE25 7004 0060 8987 0009 96
Verwendungszweck: Martin

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH