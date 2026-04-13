ZUSAMMEN FÜR MARTIN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Schenke Blutkrebspatient:innen Hoffnung und Mut

Martin (31) kämpft gegen AML, einer akuten Form von Blutkrebs. Die Diagnose trifft ihn und seine kleine Familie völlig unerwartet und hat ihr Leben von einem Moment auf den anderen verändert.

Seitdem bestimmen Chemotherapien und lange Krankenhausaufenthalte seinen Alltag. Viel zu oft ist er nicht zu Hause, fern von dem Leben, das er liebt: draußen aktiv sein, Sport treiben und vor allem kostbare Zeit mit seinem zweijährigen Sohn Leon verbringen.

Die einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende.

Um Martin und auch anderen Betroffenen Hoffnung zu schenken, haben seine Schwestern Sabrina und Carolin gemeinsam mit seinen Eltern, seiner Frau Nadine und der DKMS eine Registrierungsaktion ins Leben gerufen.

Ihre gemeinsame Bitte: Bestellt euch ein Registrierungsset nach Hause und teilt diesen Aufruf.

„Leon vermisst seinen Papa. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass Martin eine Chance auf Leben bekommt.“

Jede Registrierung kann Leben retten – vielleicht auch das von Martin.

Mach mit. Für Martin und andere Betroffene.