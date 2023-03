ALLE FÜR ROSA!

Rosa ist acht Jahre alt und geht in die zweite Klasse in ihrer Heimatstadt Essen. Sie ist ein außergewöhnlich aufgeschlossenes und fröhliches Mädchen mit einem großen Herz. Rosa liebt Dinosaurier und interessiert sich für Geschichte.

Doch an all die schönen Dinge ist gerade nicht zu denken. Rosa hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende. Ihre Eltern bitten: „Rosa ist unser Sonnenschein. Sie geht mit solch einer Fröhlichkeit und Gelassenheit durchs Leben - wir wünschen uns so sehr, dass dies so bleibt. Bitte lasst euch registrieren. Wir danken Euch von ganzem Herzen“.

Vielleicht bist du die Rettung für Rosa oder andere Betroffene. Registriere dich jetzt als potenzielle Spenderin oder potenzieller Spender.