SUPERHELD:IN FÜR SHAHIL GESUCHT

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Shahil aus Bad Bentheim ist ein liebenswerter, humorvoller und aufgeweckter 4-jähriger Junge. Er liebt es mit seiner Zwillingsschwester Fatima zu toben und zu spielen. Bald feiern sie ihren 5. Geburtstag und das soll auch in Zukunft so bleiben.

Aber seit zwei Monaten ist nichts mehr wie es war. Shahil leidet an Blutkrebs. Tapfer lässt er seitdem alle Therapien und Behandlungen im Krankenhaus über sich ergehen – leider ohne Erfolg. Eine Stammzellspende ist jetzt seine einzige Chance auf Heilung. Diese Chance hatten Shahils Opa und Onkel nicht. Beide hat die Familie schon durch eine Krebserkrankung verloren. Deshalb möchte sie jetzt nicht tatenlos bleiben und ruft gemeinsam mit ihren Freund:innen zur Registrierung auf: