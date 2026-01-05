Du könntest Steffens Rettung sein

Jetzt registrieren und Stammzellspender:in werden!
Tanz in den Mai? Tanz fürs Leben! Komm zur Registrierungsaktion und Maifeier des SV Grün-Weiß Ammendorf 1948 am 1. Mai ab 14 Uhr auf dem Sportgelände in der Äußeren Radeweller Str. 11, 06132 Halle (Saale).
Steffen aus Halle (Saale) braucht dringend Hilfe: Der 61-Jährige leidet an aktuer myeloischer Leukämie, Blutkrebs. Nur eine Stammzellspende kann ihn retten. Das Problem: Es fehlt ein:e passende:r Spender:in.
„Man weiß nie, ob es einen irgendwann selbst trifft.” appelliert Steffens Bruder Frank. „Jeder sollte sich registrieren. Vielleicht ist man irgendwann selbst auf eine Spende angewiesen. Also: Mach mit!”
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.