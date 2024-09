Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Gemeinsam Blutkrebs ins Aus kicken

Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Ob Kinder oder Erwachsene - niemand ist vor dieser Krankheit sicher. Und jede'r kann dazu beitragen, sie zu besiegen: Denn mit Hilfe einer Stammzellspende erhalten Blutkrebspatient 'innen eine echte Heilungschance. Die Herausforderung: Für eine erfolgreiche Transplantation müssen die Gewebemerkmale von Patient‘in und Spenderin nahezu vollständig übereinstimmen. Je mehr sich registrieren, desto größer ist die Chance, dass Patientinnen ihr ,Match~ finden.

Wer bei guter Gesundheit und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich als potenzielle'r Stammzellspender'in registrieren. Falls ihr bereits in einer Stammzellspenderdatei erfasst seid, ist eine erneute Registrierung nicht erforderlich.

Gemeinsam mit euch möchten wir helfen und Blutkrebs die rote Karte zeigen!



Daher erzählen wir die Geschichten von Aleyna und Booris. die, wie viele andere Betroffene, auf eine Stammzellspende angewiesen sind:

Aleyna ist ein kleiner Sonnenschein. Sie hat so viel Freude am Leben, liebt es, die Welt zu entdecken, zu tanzen, zu singen und sich zu verkleiden.

Booris aus Hockenheim träumt von einem neuen Motorrad, mit dem er die Natur genießen und in den nahen Odenwald fahren kann, wo er seine Kindheit verbracht hat.

Doch seit einiger Zeit leiden die Beiden an einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems und sind dringend auf eine Stammzellspende angewiesen, um gesund zu werden!

Um ihnen und anderen Patient:innen zu helfen, hat der SV Waldhof Mannheim eine Registrierungsaktion gestartet. Der Appell lautet: