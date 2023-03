TAIOS TRAUM

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Taio, geboren zum Glücklichsein. Das ist die Bedeutung des Namens und auch das Erkennungszeichen des Dreijährigen. Doch im vergangenen Sommer erhielten er und seine Familie die schockierende Diagnose der schweren Aplastischen Anämie. Das Knochenmark produziert zu wenig Blutzellen. Wegen seines schwachen Immunsystems begann der dreijährige Taio isoliert von der Außenwelt im Krankenhaus den Kampf gegen diese sehr aggressive Erkrankung. Die quälende Therapie schlägt nicht an. Taio bleibt nur noch eine Chance: Eine Stammzellspende. Weltweit wurde kein passendes Match gefunden.

So gerne würde der kleine Sonnenschein mit seinen beiden Brüdern und seinen Eltern das Heimatland seines Vaters, Kamerun, erkunden. Doch die Realität sieht anders aus: Taio muss so gut es geht vor Bakterien und Keimen geschützt werden. Er darf nicht in die Kita. Er muss draußen eine Maske tragen. Er darf nicht hinfallen. Dabei möchte Taio doch nur wie sein Vorbild Spiderman klettern und er möchte leben – um glücklich zu sein. Vielleicht kannst DU ihm diesen Traum erfüllen und mit deiner Registrierung Leben schenken.