Ein Paar auf einem Steg.

Ein Strähnchen Hoffnung für Tanja

Tanja ist ein Mensch, bei dem man sich sofort wohlfühlt: ehrlich, warmherzig und mit einem offenen Ohr für alle. Seit über 30 Jahren ist sie selbstständige Friseurmeisterin und prägt mit ihrem Salon nicht nur den Ort, sondern auch das Miteinander vieler Menschen. Bei Tanja wurde nie nur frisiert – es wurde gelacht, erzählt und zugehört. Vor einigen Wochen wurde ihr Leben völlig unerwartet aus der Bahn geworfen. Nach Wochen der Ungewissheit erhielt Tanja die Diagnose Leukämie. Eine Nachricht, die ihr Leben sowie das Leben ihres Mannes und der erst 13-jährigen Tochter auf den Kopf gestellt hat. Eine Stammzellspende ist für Tanja derzeit die einzige Chance auf Heilung.

Bild links: Eine Frau mit einem Hut. Bild rechts: Zwei Frauen bei einer Wanderung im Wald.


Deshalb organisiert ihre gute Freundin Selina (rechts im Bild) gemeinsam mit Familie und anderen Freunden von Tanja am 24.01.2026 eine DKMS-Registrierungsaktion in Göllsdorf, um möglichst viele Menschen zur Registrierung zu motivieren.

Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann sich ein Set nach Hause bestellen und als Stammzellspender:in registrieren lassen. Mitmachen kann jeder, der gesund sowie zwischen 17 und 55 Jahren alt ist. All diejenigen, die helfen möchten aber bereits registriert sind oder sich nicht registrieren können, dürfen gerne mit einer Geldspende unterstützen.

Mach mit und schenke Tanja ein Strähnchen Hoffnung!

Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen in einem Hausflur
Lena Rall
Spenderneugewinnung
lrall@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN: DE17700400608987000946

BIC: COBADEFFXXX

