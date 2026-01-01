Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Eine Frau und ein Mann stehen Arm in Arm und sommerlich bekleidet an einem Pier.
Registrierungsaktion

Ein Strähnchen Hoffnung für Tanja

Turnhalle, Jungbrunnenstr. 53, 78628 Rottweil-Göllsdorf, Deutschland
24.01.2026
10:00 (GMT+1)
24.01.2026
16:00 (GMT+1)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Tanja ist ein Mensch, bei dem man sich sofort wohlfühlt: ehrlich, warmherzig und mit einem offenen Ohr für alle. Seit über 30 Jahren ist sie selbstständige Friseurmeisterin und prägt mit ihrem Salon nicht nur den Ort, sondern auch das Miteinander vieler Menschen. Bei Tanja wurde nie nur frisiert – es wurde gelacht, erzählt und zugehört. Vor einigen Wochen wurde ihr Leben völlig unerwartet aus der Bahn geworfen. Nach Wochen der Ungewissheit erhielt Tanja die Diagnose Leukämie. Eine Nachricht, die ihr Leben sowie das Leben ihres Mannes und der erst 13-jährigen Tochter völlig auf den Kopf gestellt hat. Eine Stammzellspende ist für Tanja derzeit die einzige Chance auf Heilung. Deshalb organisieren Freunde und Familie am 24.01.2026 eine DKMS-Registrierungsaktion in Göllsdorf, um möglichst viele Menschen zur Registrierung zu motivieren. Mitmachen kann jeder, der gesund sowie zwischen 17 und 55 Jahren alt ist. Für das leibliche Wohl gibt es einen Kaffee-Kuchenverkauf. Komm vorbei, mach mit und schenke Tanja ein Strähnchen Hoffnung!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/tanja ein Registrierungsset bestellen.

Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen in einem Hausflur
Lena Rall
Spenderneugewinnung
lrall@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion
Zusammen für Tanja – zusammen für das Leben
Bocholt
17.01.2026
Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion
Zusammen für Tanja – zusammen für das Leben
Bocholt
18.01.2026
Registrierungsaktion
Gemeinsam für das Leben
Wirfus
18.01.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
Lampertheim
23.01.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
Mannheim
24.01.2026
Ein Mann hält ein Baby unter einem Regenschirm
Registrierungsaktion
Heldentat für einen Herzensmenschen
Berlin
25.01.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
 Bad Wildungen-Wega
22.02.2026
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH