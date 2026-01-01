Ein Strähnchen Hoffnung für Tanja

Tanja ist ein Mensch, bei dem man sich sofort wohlfühlt: ehrlich, warmherzig und mit einem offenen Ohr für alle. Seit über 30 Jahren ist sie selbstständige Friseurmeisterin und prägt mit ihrem Salon nicht nur den Ort, sondern auch das Miteinander vieler Menschen. Bei Tanja wurde nie nur frisiert – es wurde gelacht, erzählt und zugehört. Vor einigen Wochen wurde ihr Leben völlig unerwartet aus der Bahn geworfen. Nach Wochen der Ungewissheit erhielt Tanja die Diagnose Leukämie. Eine Nachricht, die ihr Leben sowie das Leben ihres Mannes und der erst 13-jährigen Tochter völlig auf den Kopf gestellt hat. Eine Stammzellspende ist für Tanja derzeit die einzige Chance auf Heilung. Deshalb organisieren Freunde und Familie am 24.01.2026 eine DKMS-Registrierungsaktion in Göllsdorf, um möglichst viele Menschen zur Registrierung zu motivieren. Mitmachen kann jeder, der gesund sowie zwischen 17 und 55 Jahren alt ist. Für das leibliche Wohl gibt es einen Kaffee-Kuchenverkauf. Komm vorbei, mach mit und schenke Tanja ein Strähnchen Hoffnung!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/tanja ein Registrierungsset bestellen.