Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Werde Lebensretter:in: Für Thi und andere

Als angehende Ärztin will Thi Leben retten. Rettest du ihrs?

Thi(26) strahlt eine Herzlichkeit aus, die jeden in ihrer Nähe sofort in den Bann zieht. Ihre liebevolle, charmante und direkte Art macht sie unglaublich authentisch. Sie stellte ihre eigenen Bedürfnisse oft hinten an hat immer ein offenes Ohr. Daher ist es kein Wunder, dass sie Medizin studiert. Ihr Wunsch, Menschen zu helfen, ist nicht nur ihr zukünftiger Beruf, sondern ihre Berufung. Doch Thi, deren Eltern aus China und Vietnam kommen, erhielt die Diagnose aplastische Anämie, eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Nur durch eine Stammzellspende wird sie wieder gesund. Nur durch ein perfektes Match wird der Traum von einer Familie mit ihrem Verlobten Jannik wahr. Nur durch dich hat sie eine Chance auf Leben. Registriere dich jetzt!