GEMEINSAM FÜR TIANA

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

„Wir sind Timon und Tiana, ein Paar aus dem Chiemgau. Nach dem Motto ‚Hauptsache draußen‘ verbrachten wir zwei gerne Zeit am Berg, beim Klettern oder mit Freunden.“Doch dann erhielt Tiana Anfang des Jahres die Diagnose Leukämie. Damals in der 20. Schwangerschaftswoche.Die erste Chemotherapie wurde mit Kind im Bauch durchgeführt. Ihr Sohn wurde im Februar, in der 28. SSW, gesund geboren. Nach sieben Monaten Therapie schien die Krankheit besiegt zu sein, doch nun kam der Rückschlag. Es wurden wieder Leukämiezellen gefunden.

Jetzt braucht Tiana schnellstmöglich eine Stammzellspende. Deine Registrierung könnte ihr Leben retten.

Wenn du noch nicht registriert bist, kannst du ganz einfach mit einem Wangenabstrich das Leben von Tiana und Anderen retten.