Im Einsatz für Torben

Schenke Menschen eine zweite Lebenschance

Der Rettungsdienst ist Torbens Berufung. Ob hauptberuflich im Rettungsdienst der Stadt Neumünster oder ehrenamtlich auf dem Einsatzleitwagen der Regieeinheit in der Technikgruppe – kein Tag vergeht, an dem sich der 49-jährige Neumünsteraner, der mittlerweile in Groß Kummerfeld lebt, nicht für die Sicherheit und Gesundheit anderer einsetzt. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet: Torben hat Blutkrebs. Jetzt braucht er Hilfe von anderen - von euch. Um zu überleben, benötigt er eine Stammzellspende. Seit der Diagnose ist kein Tag wie der andere. Am wichtigsten ist dem herzensguten Norddeutschen die Zeit mit seiner Familie. Sich eine frische Brise um die Nase wehen zu lassen, gemeinsam mit den Liebsten Fahrrad zu fahren, zu schwimmen und zu zelten, das macht ihm Spaß. Doch all das ist aktuell nicht mehr möglich.

„Die Diagnose Blutkrebs schlägt ein wie ein Blitz. Plötzlich ist man schwer krank. Das ganze Leben steht Kopf. Bitte registriert euch für Torben und gebt ihm und anderen eine zweite Chance auf Leben“

, sagt Torbens Frau Ute. Auch die Kollegen der Berufsfeuerwehr sind für Torben im Einsatz und hoffen auf große Solidarität mit ihrem Freund und Kameraden.