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Patient Tristan
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TRISTAN WILL LEBEN

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein

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Tristan ist erst 29 Jahre alt und kämpft aktuell gegen eine akute Leukämie. Um weiterleben zu können, ist er dringend auf eine Stammzellspende angewiesen.

Seine Familie und Freund:innen beschreiben ihn als lebensfrohen und positiven Menschen, der immer für andere da ist und mit dem man Pferde stehlen kann. Besonders liebt Tristan die Landwirtschaft und den Kraftsport – doch im Moment steht all das still.

Gemeinsam mit seinem Arbeitgeber, der Pütz GaLaBau GmbH, sowie seiner Familie und seinem Freundeskreis ruft er nun zur Registrierung als Stammzellspender:in auf. Jede einzelne Registrierung kann Leben retten – vielleicht sogar seines.

„Ich möchte einfach wieder gesund werden und mein Leben unbeschwert weiterleben“, sagt Tristan. „Aber ohne eure Hilfe schaffe ich das nicht. Danke von Herzen für jede Unterstützung.“

Mach mit. Werde Lebensretter:in.

Collage von Patient Tristan, links Tristan mit einem Lämmchen auf dem Arm und recht Tristan mit einem Hund auf dem Schoss
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