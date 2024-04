EINER FÜR ALLE - ALLE FÜR ULI

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Uli lebt mit seiner Familie in Schelklingen, ist in der dortigen Stadtkapelle, im DLRG, im Albverein und in der Kirchengemeinde ehrenamtlich engagiert, gern in der Natur und sportlich unterwegs. Uli ist ein Vorbild – privat wie beruflich.

Über 40 Jahre war er im Polizeidienst, zuletzt beim Polizeirevier Ehingen, Polizeiposten Schelklingen, tätig und hatte für die Bürgerinnen und Bürger immer ein offenes Ohr.

Doch von einem Tag auf den anderen ändert sich alles. Bei Uli wird Blutkrebs diagnostiziert. Um wieder gesund zu werden, braucht er nun eine Stammzellspende.

Daher der dringende Appell – lasst euch registrieren – für ihn und für andere Betroffene.