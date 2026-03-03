Stefan will leben

Nur eine Stammzellspende kann ihn retten. Zwei Chemotherapien, eine Operation und die Gewissheit: Stefan braucht dringend eine Stammzellspende.

Die Diagnose Blutkrebs hat sein Leben und das seiner Familie komplett aus dem Takt gebracht. Statt gemeinsam mit seinen Freund:innen zu musizieren oder beim Camping und Wandern die Natur zu genießen, wartet er seit Januar im Krankenhaus auf ein passendes Match.

Stefan ist lebenslustig, engagiert und hilft anderen, wo er kann. Jetzt ist er selbst auf Hilfe angewiesen. Sein großer Traum: Einfach gesund werden! Jede Registrierung schenkt Stefan und anderen Betroffenen neue Hoffnung.

„Jeder kann plötzlich in die Situation kommen, eine Spende zu benötigen. Die Registrierung tut nicht weh und kann ein Leben retten!”

appellieren seine Töchter.