VfL Bochum 1848 gegen Blutkrebs

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Gemeinsam mit dem VfL Bochum 1848 kicken wir am 10. Spieltag der Bundesliga-Saison 24/25 Blutkrebs ins Aus! Damit übernimmt Bochum gewissermaßen den Staffelstab der Gäste aus Leverkusen, die am vorherigen Spieltag bereits in ihrem Stadion die DKMS mit einer Registrierungsaktion unterstützen.

Beim Heimspiel der Bochumer am 9. November können sich alle Besucher:innen vor Ort kostenfrei und bequem als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen und mit etwas Glück zu Lebensretter:innen werden. Wer nicht vor Ort sein wird, kann sich hier ein Registrierungsset kostenfrei nach Hause schicken lassen.

Wir zeigen Blutkrebs die rote Karte!