VERBUNDVOLKSBANK OWL FÜR MEHR ZWEITE LEBENSCHANCEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. So auch die dreijährige Ida aus unserem Geschäftsgebiet in Brenkhausen. Um wieder gesund zu werden, benötigt Ida, wie auch zahlreiche andere Patient:innen, voraussichtlich eine Stammzellspende. Hier kommen Sie als mögliche Heldin oder möglicher Held ins Spiel.

„Was einer allein nicht schafft, schaffen viele“

ist als genossenschaftliche Bank ein wichtiger Leitsatz für uns, der auch auf die Arbeit der DKMS übertragen werden kann. Je mehr Menschen sich bei der DKMS als potenzielle Lebensretter:innen registrieren lassen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine betroffene Person ihren genetischen Zwilling in der Datenbank findet. Denn: Nur wer registriert ist, kann auch gefunden werden!

Eine Heldin arbeitet übrigens schon unter uns. Unsere Kollegin Jennifer Buchhorn hat bereits Stammzellen gespendet und appelliert:

„Der erste Schritt ist so einfach: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.“

Mitmachen kann jeder gesunde Erwachsene zwischen 17 und 55 Jahren. Bestellen Sie sich über den Button kostenlos ein Registrierungsset nachhause und schenken Sie mit Ihrer Registrierung Ida und anderen Betroffenen weltweit die Hoffnung auf ein zweites Leben.

Herzlichen Dank im Namen der Verbundsvolksbank OWL für Ihre Bereitschaft, zusammen mit uns Leben zu retten.