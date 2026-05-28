YASIN WILL LEBEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein Schenke Blutkrebspatient:innen Hoffnung und Mut

Vor wenigen Wochen erhielt Yasin aus Köln die Diagnose Blutkrebs. Für den 23-jährigen Chemikanten änderte sich damit von einem Moment auf den anderen alles: Krankenhausaufenthalte, Chemotherapien und die erschütternde Gewissheit, dass nur eine Stammzellspende sein Leben retten kann.

Gemeinsam mit Freund:innen und der DKMS ruft seine Familie deshalb zur Registrierung auf. Ihr größter Wunsch ist es, dass Yasin wieder gesund wird und all die Dinge erleben kann, die ihm so viel bedeuten: reisen, wertvolle Zeit mit seinen Lieblingsmenschen verbringen und wieder Sport machen.

Sein Umfeld beschreibt Yasin als einen liebevollen, hilfsbereiten und verantwortungsbewussten Menschen mit vielen Träumen und Plänen für die Zukunft.

Mach mit. Lass dich registrieren. Werde Lebensretter:in.

Für Yasin und für alle anderen Menschen, die dringend auf eine Stammzellspende hoffen.

Yasin mit seiner Familie