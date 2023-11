HACI YUSUF SUCHT LEBENSRETTER:IN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Yusuf ist Ehemann, Vater, Bruder und Freund. In all seinen Rollen ist er herzlich, hilfsbereit und sehr gläubig. Nachdem sich sein Zustand nach einer Erkältung im Oktober stetig verschlechterte, ordnete die Hausärztin eine Blutuntersuchung und Knochenmarkpunktion an. Nach wenigen Tagen wurde ein schrecklicher Verdacht zur gesicherten Diagnose: Akute Leukämie, Blutkrebs. Seitdem bestimmen Bluttransfusionen, Untersuchungen, Chemotherapien und Isolation seinen Alltag. Während Yusuf und seine Familie nicht glauben konnten, dass diese Diagnose nun ihr Leben bestimmte, kam der nächste Schock. Die Chemotherapie allein wird ihn nicht heilen. Yusuf kann nur mit einer Stammzellspende leben.