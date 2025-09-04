Registrieren für Kämpferin Yvonne

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Registrieren f�ür Kämpferin Yvonne

Yvonne ist selbstbewusst, unabhängig und steht mitten im Leben. Zusammen mit ihrer Partnerin und ihren Hunden lebt die 37-Jährige in Jüchen. Yvonne fährt gerne Motorrad und liebt Karneval. Ihr Lieblingszitat lautet: „Don´t be like the rest of them, darling!” Doch von einem Tag auf den anderen wird ihr diese Unabhängigkeit genommen. Yvonne ist an Blutkrebs erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen. Nun sucht sie jemanden, der genauso ist wie sie, ihren „genetischen Zwilling ”. Entschlossen und trotzig nimmt sie die Diagnose an: „Ich kämpfe, bis ich gewonnen habe.” Aber bei diesem Kampf braucht Yvonne Hilfe.

Registriere dich für Yvonne und die vielen anderen Betroffenen!