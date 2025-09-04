Registrieren für Kämpferin Yvonne

Spender:in werdenGeld spenden
Yvonne ist selbstbewusst, unabhängig und steht mitten im Leben. Zusammen mit ihrer Partnerin und ihren Hunden lebt die 37-Jährige in Jüchen. Yvonne fährt gerne Motorrad und liebt Karneval. Ihr Lieblingszitat lautet: „Don´t be like the rest of them, darling!” Doch von einem Tag auf den anderen wird ihr diese Unabhängigkeit genommen. Yvonne ist an Blutkrebs erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen. Nun sucht sie jemanden, der genauso ist wie sie, ihren „genetischen Zwilling ”. Entschlossen und trotzig nimmt sie die Diagnose an: „Ich kämpfe, bis ich gewonnen habe.” Aber bei diesem Kampf braucht Yvonne Hilfe.

Registriere dich für Yvonne und die vielen anderen Betroffenen!
Eine Frau umarmt einen Hund.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Christian Werheid
Spenderneugewinnung
werheid@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE25 7004 0060 8987 0008 99

Verwendungszweck: Yvonne

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
