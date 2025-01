Alle für unseren Doc Andreas

Seit 2007 ist Andreas als Hausarzt in Liebenburg tätig und hat pro Quartal rund 1.000 Patientinnen und Patienten behandelt. Doch seit Ende des vergangenen Jahres ist alles anders: Andreas ist an Blutkrebs erkrankt und plötzlich selbst auf Hilfe angewiesen. Er braucht dringend eine lebensrettende Stammzellspende – doch bisher wurde kein passender Spender oder keine passende Spenderin gefunden. Um Andreas und vielen anderen Betroffenen eine Chance auf Heilung zu geben, organisiert seine Familie eine Registrierungsaktion in Liebenburg. Sei dabei, registriere dich und werde so vielleicht zu Lebensretterin oder zum Lebensretter!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter http://www.dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.