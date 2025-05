Superheld:innen gesucht

Wir wissen, was es bedeutet, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen und Zusammenhalt zu zeigen. Und jetzt brauchen zwei Rostocker unsere Hilfe. Sowohl der kleine Hansa-Fan Matts, als auch der ehemaliger Hansa-Spieler Tom suchen jeweils eine passende Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Deshalb rufen Familie und Freunde auf: „Bitte registriere dich am 18.05. als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender. Alle, die zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sind, können sich am Stand beim Rostocker-City-Lauf registrieren lassen. Denn jede Registrierung schenkt Hoffnung für unsere Rostocker Matts und Tom und für andere Patientinnen und Patienten weltweit. Vorbeikommen, registrieren und vielleicht ein Leben retten!”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.