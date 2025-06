Zusammen stark für Melanie

Melanie ist 43 Jahre alt, lebensfroh, liebt das Reisen, verbringt gerne Zeit mit ihrer Familie und feuert mit ihrem Sohn den Fußballverein SV Elversberg an. Ein ganz normales, glückliches Leben – bis vor wenigen Wochen alles anders wurde. Beim Stadtfest kippte Melanie plötzlich um. Die Diagnose: akute Leukämie, Blutkrebs. Ein Schock für sie und ihre Familie. Seitdem kämpft Melanie in der Klinik, durchläuft eine kräftezehrende Chemotherapie. Wie viele andere Betroffene braucht sie jetzt eine Stammzellspende, um zu überleben. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registrieren lassen. „Es ist für uns und vor allem für Melanie nur ein kleiner Funke Hoffnung. Aber an genau diesen Funken klammern wir uns. Wir dachten, nie mal in solch eine Situation zu kommen - mit einem Wimpernschlag ändert sich komplett alles”, sagt ihre Schwester. Also komm vorbei, registriere dich und rette Leben!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/melanie in Registrierungsset bestellen.