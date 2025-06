Franken für das Leben X Challenge Roth

Du bist beim härtesten Triathlon der Welt am Start oder feuerst die Sportler:innen an der Strecke an? Dann nutz die Chance, auch im echten Leben ein:e Held:in zu sein! Komm zu unserer DKMS-Registrierungsstation im Rahmen der Initiative „Franken für das Leben“ bei der Challenge Roth und werde potenzielle:r Lebensretter:in. In nur wenigen Minuten kannst du jemandem Hoffnung schenken und vielleicht irgendwann ein Leben retten.

Mach mit, sei stark – für dich, für andere, für den guten Zweck! Wir sehen uns bei der Challenge Roth!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/frankenfuerdasleben in Registrierungsset bestellen.