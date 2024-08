Alle für unseren Hans-Jürgen

Alle Freunde von Hans-Jürgen sind sich einig: „Er ist ein absoluter Familienmensch, ein super Freund, jemand, der sich in Vereinen engagiert und auf den immer Verlass ist“. Und nun wollen sie ihm helfen, denn Hans-Jürgen erhielt im Juni die Diagnose Blutkrebs. „Es war ein Schock für uns“, berichtet die Familie. „Es wird plötzlich klar wie schnell es jeden von uns erwischen kann.“ Seitdem besteht der Alltag des 60- Jährigen aus „Krankenhaus, Chemo, aufrappeln und nicht den Mut verlieren“. Um zu überleben benötigt Hans-Jürgen eine Stammzellspende. Er wünscht sich bald wieder bei der Familie, Teil des Theaterbrettls und im Kreise seiner Freunde zu sein. Ganz Wolnzach will ihm helfen und organisiert eine Registrierungsaktion. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist kann sich dort als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registrieren lassen. „Teilt den Aufruf, kommt vorbei und helft so Leben zu retten - von Hans-Jürgen und anderen Betroffenen”, so die Freunde.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.