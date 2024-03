Lebensretter:in gesucht

Nach 1185 krebsfreien Tagen, in denen Benny nach seiner überwundenen Leukämie wieder aktiv sein Leben in die Hand nehmen konnte, die Zugspitze bestieg, mit seiner Frau Zeit verbrachte und sein zweites Enkelkind in die Arme schloss, erfolgte die Schockdiagnose: Der Krebs ist zurück. Bereits vor drei Jahren erhielt Benny eine Stammzellspende, nun benötigt er erneut eine. Noch sucht er nach dem passenden Match. „Wir müssen ihm nun etwas von seiner bedingungslosen Hilfsbereitschaft zurückgeben und benötigen jeden Einzelnen bei unserer Registrierungsaktion“, rufen die Angehörigen auf. Vielleicht bist du das passende Match für Benny oder andere Betroffene. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich beim Frühlingsfest registrieren. Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann sich unter www.dkms.de/benny ein Registrierungsset nach Hause bestellen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.