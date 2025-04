Bist du Franks Ass im Ärmel gegen Blutkrebs?

Frank aus Bippen spielt seit vielen Jahren leidenschaftlich Doppelkopf. Gegen seine Freunde hat er am Kartentisch schon so manches Spiel gewonnen. Im Spiel des Lebens trifft der 55-Jährige nun auf einen stärkeren Gegner: den Blutkrebs. Im Jahr 2021 wurde bei Frank MDS festgestellt, eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Diese Erkrankung hat sich mittlerweile zu akuter Leukämie entwickelt. Um die Partie gegen den Krebs zu gewinnen, braucht er dringend eine Stammzelltransplantation. Frank ist jemand, der immer hilft, wenn er gebraucht wird. Ob als Wahlvorstand in Bippen, bei der Instandsetzung des Heimathauses in Dalum, in der Nachbarschaft oder als Papa, Ehemann, Bruder und Opa. Jetzt ist Frank derjenige, der Hilfe braucht. Mit deiner Unterstützung hat Frank richtig gute Karten! Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, registriere dich als Stammzellspender:in. Vielleicht bist du Franks Ass im Ärmel gegen den Blutkrebs?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/frank in Registrierungsset bestellen.