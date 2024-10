Ein Held benötigt Hilfe

Jeder benötigt einmal Hilfe. Es sind diese Momente, in denen man froh ist, dass es die Helden und Heldinnen des Alltags gibt, die einem plötzlich zur Seite stehen. Michael ist so ein Held. Als Feuerwehrmann ist er in München seit Jahren für andere da, wenn sie ihn brauchen. Doch nun ist es Michael, der auf Hilfe angewiesen ist. Ohne jede Vorwarnung offenbarte ein Routinecheck auffällige Blutwerte. Weitere Untersuchungen brachten Gewissheit: Michael hat Blutkrebs. Nun benötigt er eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Der Alltag besteht plötzlich nicht mehr aus Familie, Freunden und Feuerwehr, sondern aus Chemotherapie. Währenddessen vermissen seine Kollegen und Kolleginnen seinen trockenen Humor und seine besonnene Art. Schließlich ist Michael immer für seine Mannschaft da. Auch, wenn noch lange nach Feierabend Dinge geklärt werden müssen, ist auf ihn Verlass. Zum Glück kann sich Michael in dieser Phase auch auf die Unterstützung aus seinem Umfeld verlassen. So organisieren seine Kollegen und Kolleginnen nun eine Registrierungsaktion in seinem Namen, um Michael und andere Betroffene zu unterstützen.

Um möglichst vielen Menschen, die ihren „genetischen Zwilling“ für eine Stammzellspende suchen, helfen zu können, wird daher am Samstag, den 9.11. für alle Interessierten eine Registrierungsaktion stattfinden. Dabei stehen fünf Feuerwehrwachen in München als Anlaufpunkt für die Registrierung zur Verfügung.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/hilf-michael ein Registrierungsset bestellen.

Um Patient:innen wie Michael bei der Vermittlung von passenden Stammzellspender:innen zu unterstützen, ruft die DKMS dazu auf, sich online registrieren zu lassen. Unter www.dkms.de/hilf-michael besteht die Möglichkeit, sich über die Online-Registrierungsaktion für Michael das Registrierungsset zu bestellen. Zu diesem Zweck kann der Link zur Aktion über alle Kanäle und weiteren Verbreitungsmöglichkeiten geteilt werden.