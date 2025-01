Für Jasmin

Jasmin liebt das Tanzen und Singen. Sie bringt andere Menschen gerne zum Lachen und wird von Familie und Freund:innen als liebevoll und hilfsbereit beschrieben. Im November wird das Leben der 21-Jährigen völlig auf den Kopf gestellt. Jasmin erkrankt an HLH und der Gen-Mutation GATA2. Das Risiko an Blutkrebs oder einer Infektion lebensbedrohlich zu erkranken, ist sehr hoch. Hoffnung bietet eine Stammzellspende. Um Jasmin und allen anderen Betroffenen zu helfen, organisiert der Arbeitgeber ihrer Mutter, das Krankenhaus Porz am Rhein, gemeinsam mit ihrer Familie und ihren Freund:innen eine Registrierungsaktion zur Gewinnung neuer potenzieller Stammzellspender:innen. Bist du dabei?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/jasmin ein Registrierungsset bestellen.