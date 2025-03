Gemeinsam für Donato und andere!

Als Donato im Mai 2021 die Diagnose Blutkrebs erhält ist seine Tochter 4 Jahre alt und seine Frau Anja im 5. Monat mit Zwillingen schwanger. Es folgen 48 lange und schwere Wochen mit Chemotherapien. Als die schwere Krankheit überstanden ist fängt Donato schnell wieder an als Business Analyst zu arbeiten und engagiert sich im Ausländerbeirat der Stadt. Nebenberuflich ist er als Hochzeits- und Familienfotograf unterwegs. Die Familie aus Langen kann endlich ihr Leben als fünfköpfige Familie genießen.

Im Februar 2025 dann der Schock. Bei einer Routineuntersuchung wird festgestellt, dass der Krebs zurück ist und jetzt benötigt der 49- jährige eine Stammzellspende. Für die ganze Familie ein Schlag in die Magengrube. Um zu helfen, organisiert die Familie mit Freunden und Kolleg:innen zwei Registrierungsaktionen. „Wir bitten alle Menschen in Langen und Dreieich zu einer der Aktionen zu kommen und sich registrieren zu lassen! Nicht nur für meinen Mann, sondern auch für die vielen anderen Blutkrebspatienten”, so die Dreifach-Mama. „Ich brauche meinen Mann und die Kinder ihren Papa. Wir haben noch so viel vor.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/donato ein Registrierungsset bestellen.