Gemeinsam für Georg

Georg aus Drachselsried ist an Blutkrebs erkrankt. Für den 36-jährigen Familienvater ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Georg ist Bierbrauer aus Leidenschaft, er liebt seinen Beruf und will so schnell wie möglich zurück an die Kessel. Noch wichtiger als seine Arbeit, ist ihm seine Familie. Georg genießt die gemeinsame Zeit und Unternehmungen mit seinen Liebsten. Aber diese Selbstverständlichkeiten sind für Georg gerade in weite Ferne gerückt. Er kämpft mit seiner Erkrankung, die er alleine nicht besiegen kann. Um zu helfen, organisieren sein Arbeitgeber und seine Familie eine Registrierungsaktion. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.