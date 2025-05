time:matters ruft bei Logistikmesse zur Registrierung auf

Vom 2. bis 5. Juni öffnet die transport logistic in München – die weltweit führende Fachmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management – ihre Tore. time:matters, langjähriger Partner der DKMS, präsentiert in Halle B2, Stand 104 nicht nur seine innovativen Transportdienstleistungen und die dahinterstehende Infrastruktur sondern bieten dort auch die Registrierung als potenzielle Lebensretter:innen in die DKMS Datei an.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren in Registrierungsset bestellen.