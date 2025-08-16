Gemeinsam für Katrin

Katrin ist 49 Jahre alt und kommt aus Bonn. Sie ist dreifache Mama von Lena (32), Sophie (24), Luca (17) und ein unglaublich herzlicher und engagierter Mensch, der immer für andere da ist. Als Pflegedienstleiterin hat sie viele Jahre lang Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleitet und versorgt. Ihre Fürsorge, ihr Humor und ihre Stärke haben nicht nur ihre Familie, sondern auch viele Pflegebedürftige durch schwere Zeiten getragen. Nun benötigt sie selber Hilfe. Katrin hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht sie jetzt eine Stammzellspende. Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren - für Katrin oder andere Betroffene.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/fuerkatrin in Registrierungsset bestellen.