Tims Glückssträhne beginnt mit dir

Wenn Tim aus Lampertheim über seinen Beruf als Friseurmeister spricht, leuchten seine Augen. Denn der 33-Jährige hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist seit 2022 sogar selbständig. Seit einiger Zeit stehen statt Färben, Schneiden und Stylen vor allem Krankenhausbesuche auf der Tagesordnung. Denn Tim hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht er dringend eine Stammzellspende.

Was er momentan am meisten vermisst? Die Freude in den Gesichtern seiner Kund:innen zu sehen und gemeinsam mit seiner Familie ein unbeschwertes Leben zu führen. Sein größter Wunsch ist es, wieder vollkommen gesund zu werden und sich eines Tages ein Leben im sonnigen Spanien aufzubauen. Damit dies Wirklichkeit werden kann, braucht Tim jetzt dich. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!

Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am

Samstag, 16.08.2025 von 12:00 bis 16:00 Uhr

In den Räumlichkeiten von „Pflege im Quadrat“

Schneidemühler Str. 21

68307 Mannheim

als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/fuertim ein Registrierungsset bestellen.