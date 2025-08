About You Pangea Festival x DKMS

Die DKMS ist in diesem Jahr auf dem About You Pangea mit dabei!

Vor Ort kannst du dich nur mit dem Festival-Ticket registrieren. Du feierst das Leben auf anderen Wegen? Dann registriere dich direkt online! Klicke jetzt auf unser Registrierungsformular und werde ganz einfach potenzielle:r Lebensretter:in.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.