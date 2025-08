Unser Volker soll leben

Viele Wochen hat Volker nun im Krankenhaus verbracht: Fieber, Sepsis, Nierenversagen, 28 kg hat er dabei verloren – all das sind Nebenerscheinungen der Diagnose Blutkrebs, die er im März erhielt. Um den Krebs zu besiegen und wieder gesund zu werden, benötigt der 45-jährige Familienvater nun eine Stammzellspende. Hoffnung, das ist nun der zentrale Antrieb für die Familie. Volker ist ein liebevoller Ehemann und Papa. Er geht gerne mit seinem Sohn angeln, werkelt, tüftelt und renoviert das Haus – all das möchte er wieder machen können. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich für Volker und andere Erkrankte als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registrieren und so helfen, Leben zu retten! „Es ist für viele die einzige Möglichkeit weiterzuleben, Blutkrebs kann jeden treffen, bitte registriert euch”, appelliert Volkers Frau Miriam.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/volker ein Registrierungsset bestellen.