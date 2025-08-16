Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Werbeplakat für eine Benefizrundfahrt mit den Logos der Sponsoren.
Registrierungsaktion

Rund um den Solling: Gemeinsam sportlich gegen Blutkrebs

Stiebel-Eltron-Halle, Sportzentrum, Liebigstraße, 37603 Holzminden, Deutschland
05.10.2025
09:00 (MESZ)
05.10.2025
21:00 (MESZ)
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.


Für die Teilnahme am Registrierungsstand ist keine Eintrittskarte nötig.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren in Registrierungsset bestellen.

Portraitfoto Gianna Rodriguez
Gianna Rodriguez
benefiz@dkms.de+49 221 940582-3766
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Registrierungsaktion
Familientag bei den Springtagen am Aasee 2025
Münster
16.08.2025
Ein Mann mit Hut lächelt in die Kamera.
Registrierungsaktion
Tims Glückssträhne beginnt mit dir
Mannheim
16.08.2025
Ein Mädchen hält einen Löwenzahn
Registrierungsaktion
„Ich möchte in die Schule, wie meine Freunde“
Niederahr
16.08.2025
Eine Familie steht im Garten, eines der Kinder hält eine Einschulungstüte.
Registrierungsaktion
Unser Volker soll leben
Baddeckenstedt/Wartjenstedt
23.08.2025
Eine Frau mit Brille lächelt.
Registrierungsaktion
Gemeinsam für Katrin
Hürth
23.08.2025
Ein Mann steht in einer Küche
Registrierungsaktion
Komm, wir machen das Beste draus
Oberzent
24.08.2025
Ein Mann und eine Frau in rotem Gewand halten ein Schild
Registrierungsaktion
DKMS x Superbloom
München
30.08.2025 - 31.08.2025
Registrierungsaktion
DKMS x GLÜCKSGEFÜHLE
Hockenheim
12.09.2025 - 13.09.2025
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH