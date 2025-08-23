Gemeinsam für meinen Mann und unseren Papa

Guido ist an Blutkrebs erkrankt und braucht ganz dringend eine Stammzellspende. „Ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen, mit ihnen leben, lachen, weinen und sie begleiten können. Ich möchte mit meiner Frau an unserem 10. Hochzeitstag in Wien unser Eheversprechen bekräftigen. Ich will leben”, sagt Guido. Wer gesund, zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich für den Familienvater und andere Erkrankte als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registrieren und so helfen, Leben zu retten! „Es ist für viele die einzige Möglichkeit weiterzuleben. Blutkrebs kann jeden treffen. Unverhofft. Zu jeder Zeit. Egal in welchem Alter. Bitte registriert euch”, appelliert Guidos Frau Carmen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/volker ein Registrierungsset bestellen.