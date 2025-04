Gemeinsam für Kacper

Registrierungsaktion bei Inter Türkspor Kiel e.V.

Wir von Inter Türkspor Kiel wissen, was es heißt, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen und zusammenzuhalten. Auch im Kampf gegen Blutkrebs können wir als Mannschaft viel bewegen. Leider ist unser C-Jugendspieler Kacper aktuell an Blutkrebs erkrankt. Als Abwehrspieler scheut er keinen Zweikampf, aber genau wie auf dem Spielfeld kann er diesen Kampf nicht alleine gewinnen. Er braucht dringend eine passende Stammzellspenderin oder einen passenden Stammzellspender, um wieder gesund zu werden. Deshalb findet im Rahmen des Stadtderbys gegen die SSG Rot-Schwarz Kiel eine Registrierungsaktion statt. Für Kasper und die vielen anderen betroffenen Patient:innen. Denn wir wollen Kacper so schnell wie möglich wieder auf dem Platz sehen!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter http://www.dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.