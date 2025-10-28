Spender:in werdenGeld spenden
Eine Frau macht ein Selfie
Registrierungsaktion

Gemeinsam für Leonie

Grenzlandhalle, Niedaltdorfer Straße, 66780 Hemmersdorf, Deutschland
08.11.2025
11:00 (MEZ)
08.11.2025
16:00 (MEZ)
Info Presse
Es gibt Momente im Leben, die auf einen Schlag alles verändern. Für die 15-jährige Leonie aus Rehlingen-Siersburg war es ein Tag im März 2025. Eine zufällige Blutentnahme bringt damals ans Licht, dass Leonie schwer krank ist. Die Diagnose: AML. Blutkrebs. Viele Menschen mit dieser Diagnose können nur durch eine Stammzelltransplantation überleben – ein Wettlauf gegen die Zeit.

Leonie ist neugierig, hat viele Interessen, liebt es, Dokus zu schauen und Musik zu hören. Ihre Zeit verbringt sie gerne mit ihrer Familie und den Hunden. Wie gerne möchte Leonie wieder ihr normales Leben zurück und wie alle anderen in ihrem Alter Freunde treffen, Konzerte besuchen – einfach leben! Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als gesund zu werden, um ihren Schulabschluss nachzuholen und später mal im sozialen Bereich zu arbeiten. Denn Leonie ist unglaublich empathisch und sozial.

Lasst uns zusammenhalten für Leonie – registriert euch jetzt und schenkt vielen Menschen Hoffnung auf ein gesundes Leben

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/leonie ein Registrierungsset bestellen.

Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Jetzt spenden

