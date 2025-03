Gemeinsam für Matti

„Plötzlich ist alles anders”, so beschreibt Mattis Mutter Anika das Gefühl, als sie Ende Februar erfährt, dass ihr Sohn an einer bösartigen Erkrankung des blutbildenden Systems leidet. Seitdem befindet sich Matti im Krankenhaus in einem Isolierzimmer. Für den Achtjährigen, der sich gerne mit Freunden trifft, mit seinen älteren Brüdern spielt und für den SV Espenau auf Torejagd geht, ist das ein schwere Zeit. Er muss viele Untersuchungen über sich ergehen lassen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird er auf eine Stammzellspende angewiesen sein. Um Matti und den vielen anderen Betroffenen zu helfen, ist eine Registrierungsaktion in Immenhausen geplant. Mattis Mutter appelliert an die Menschen in der Region: „Mach mit und lass dich registrieren. Vielleicht bist du der passende Spender für Matti. Für dich ist es ein kleiner Eingriff. Für meinen Sohn kann es ein ganzes Leben bedeuten.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/matti ein Registrierungsset bestellen.