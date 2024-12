Gemeinsam für Mia und andere

Eigentlich warten Kinder in Mias Alter um diese Zeit auf das Christkind und freuen sich auf die Geschenke. Doch bei der 8-jährigen aus der Region Amberg-Sulzbach ist das anders. Sie wartet auf ihre passende Stammzellspenderin oder ihren passenden Stammzellspender. Mia leidet an einer seltenen Erbkrankheit: der Fanconi-Anämie. Ihr blutbildendes System ist schwer beeinträchtigt und nicht mehr in der Lage, genügend Blutzellen zu bilden. Das bedeutet: kein Schulbesuch, nur wenige Treffen mit Freunden und keine Torejagd mehr für ihren Verein, den TuS Kastl.

Damit Mia und ihre Familie wieder ein ganz normales Leben führen können, benötigt sie eine Stammzellspende. Um Mia und den vielen anderen Betroffen zu helfen, haben sich die Vereine der Region zusammengeschlossen und rufen zur Registrierung auf.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter https://www.dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.