Gemeinsam für Peter

Eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance: Der 60-jährige Peter aus Wesseling ist an Blutkrebs erkrankt. Die Diagnose stellt das Leben des Gastronomen völlig auf den Kopf. Doch Peter gibt nicht auf und will die Krankheit besiegen. Alleine schafft er es leider nicht, denn er braucht eine passende Stammzellspenderin oder einen passenden Stammzellspender. Um bei der Suche zu helfen, organisieren Familie und Freunde der Karnevalsgesellschaften eine Registrierungsaktion. Alle, die sich registrieren lassen, könnten ein passendes Match sein - für Peter und andere Betroffene. Teile den Aufruf, komm vorbei und registriere dich und rette so vielleicht ein Leben!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.