Helft unserem Opa

„Wir alle kennen ihn. Hans Georg, liebevoll auch Atze oder HG genannt. Unser geliebter Arzt, Ehemann, Vater und Großvater ist an Blutkrebs erkrankt. Die Diagnose hat uns schockiert. Wir nehmen sie als Herausforderung an und kämpfen an seiner Seite gegen den Krebs. Unser liebster Opa, Vater und Ehemann, der hilfsbereiteste und lustigste Arzt braucht jetzt unsere Hilfe. Eigentlich hilft er uns, jetzt helfen wir ihm. Kommt zur Aktion, lasst euch registrieren und helft Hans Georg und allen anderen Blutkrebspatient:innen. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Stammzellspender:in gefunden werden.“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.