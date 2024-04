Hilf mir gesund zu werden

Mercan bedeutet übersetzt so viel wie Koralle, die vor allem Bösen und vor negativer Energie schützen soll. Das braucht die gebürtige Hoferin und Wahlnürnbergerin gerade mehr als alles andere und vielleicht auch dich. Mercan ist 38 Jahre jung. Lebensfroh. Positiv. Als Erzieherin für die „Jüngsten“ da zu sein, war immer ihr Lebenstraum. Sie arbeitet seit vielen Jahren für die Ekin (Evangelische Kindertagesstätten Dietrich Bonhoeffer-Kirche).

Aus dem Nichts hatte sie schlimme Zahnbeschwerden. Schlagartig wurde sie Tag für Tag schwächer, konnte kaum noch laufen und litt an Atemnot. In der Notaufnahme kam die Diagnose: akute Leukämie. Nie hätte sie sich das träumen lassen. Noch im Februar 2024 trat sie ihre größte und bedeutendste Reise an: Die Reise zu ihrer Gesundheit und zu ihrem genetischen Zwilling. Doch alleine kann sie es nicht schaffen. Mund auf. Stäbchen rein. Spender:in sein.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.