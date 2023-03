Hilfe für Nick!

Nick aus Gronau-Epe ist gerade mal sechs Jahre alt und schon zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Im August wurde der große Fussballfan eingeschult, doch in die Schule darf er nicht. Denn im gleichen Monat bekam die fünfköpfige Familie die Schocknachricht, dass Nick erneut erkrankt ist und nun auf eine Stammzellspende angewiesen ist, um gesund zu werden! „Für uns Eltern war es ein Schock. Im März hieß es doch, er sei krebsfrei.“ erzählen Mama Anja und Papa Waldemar. Nun stehen Chemo, Bestrahlung und anschließend eine Stammzelltransplantation an. Vorausgesetzt, es wird ein:e passende:r Spender:in gefunden. Deswegen rufen die Familie und Freunde auf: „Kommt zu unserer Aktion, lasst euch registrieren und helft so Nick und allen Patienten auf der Welt eine zweite Chance auf Leben zu bekommen! Wir wünschen uns für Nick, dass er schnell eine passende Spende erhält und ganz bald wieder ausgelassen Fussball spielen und in die Schule gehen kann.“