Unter dem Motto DASDING+DKMS+DEINE STADT+DU starten wir im September eine ganz besondere Aktion für das Leben. Gemeinsam mit dem multimedialen Programm des Südwestrundfunks DASDING sind wir vom 17. bis 24. September in insgesamt sechs Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor Ort, um auf die Stammzellspende aufmerksam zu machen, Menschen aufzuklären und sie dazu zu motivieren, sich als Spender.innen zu registrieren.

Die Redaktion DASDING möchte darauf aufmerksam machen, dass schlimme Krankheiten, wie beispielsweise Blutkrebs nicht einfach weggeschoben oder gar tabuisiert werden sollten. Vielmehr muss darüber gesprochen und vor allem aufgeklärt werden, wie einfach es sein kann, zu helfen und betroffenen Menschen eine zweite Lebenschance zu schenken.

Dafür soll das Thema Krebs im September 2022 ein redaktionelles Schwerpunktthema sein und abschließend mit der gemeinsamen DKMS-Vor-Ort-Aktion #Howtosavealife im DASDING-Sendegebiet ein Zeichen gesetzt werden, um viele Menschen für die Stammzellspende zu gewinnen. Denn der erste Schritt, um einem Blutkrebspatienten oder einer Blutkrebspatientin zu helfen, ist ganz einfach: Vorbeikommen, elektronisch die Registrierungsunterlagen ausfüllen, mit drei medizinischen Wattestäbchen den Wangenschleimhautabstrich durchführen, fertig.

Neben der Registrierungsmöglichkeit haben wir in den Städten jeweils ein buntes Rahmenprogramm für Euch vorbereitet und es wird die Chance geben, sich direkt vor Ort mit Stammzellspender:innen und Empfänger:innen, DASDING und der DKMS auszutauschen und Fragen zu stellen. In Mainz können Besucher:innen außerdem an unserer DKMS-Audioexperience „Destiny‘s Ride“ teilnehmen. Bei dieser Art Achterbahn der Gefühle, begibt man sich auf eine ganz besondere akustische und mitfühlende Reise und hört drei emotionale und packende Geschichten früherer Patient:innen.

Wer keine Zeit hat, oder nicht in der Nähe wohnt, ist herzlich eingeladen, sich jederzeit online zu informieren und sich gerne hier die Registrierungsunterlagen nach Hause zu bestellen.