Ich lebe dank einer Stammzellspende

Bei Giovanni De Salvo hat sich der Blutkrebs bereits vor der Diagnose durch nicht heilende Infekte und extremen Leistungsverlust bemerkbar gemacht. Schnell war klar, dass der stattl. geprüfte Maschinenbautechniker nur durch eine Stammzellspende den Krebs besiegen kann. Die Spendersuche dauerte durch die gemischten Gewebemerkmale (Mama deutsch, Papa italienisch) sehr lange. Doch schon wenige Tage nach der erfolgreichen Transplantation bauten die neuen Stammzellen ein neues Immunsystem auf. „Ohne die Stammzellspende eines für mich fremden Menschen, hätte ich meine Frau nicht heiraten können. Mein zweites Leben genieße ich heute in vollen Zügen. „Macht es, bitte. Registriert euch. Ihr gebt den Menschen, die auf eine Spende warten, eine realistische Chance auf Leben. Ihr könnt mit vergleichbar geringem Aufwand so großes erreichen“, lautet der Aufruf des Dortmunders.

Auf der Webseite "HämaTone" heißt es: "Im vergangenen Jahr haben eine Handvoll erfahrene Blut-Mediziner am Rande eines Kongresses zusammengesessen und darüber gesprochen, was sie bewegt – in ihrem Beruf und jenseits davon. Und dabei kam heraus, dass die Musik – von Klassik bis Pop, von Jazz bis Hardrock für einige von uns mehr ist als nur ein Ausgleich: Eine Leidenschaft, die wir ebenso mit Herzblut leben. Und so entstand die Idee für HämaTone."

Die Organisatoren PD Dr. med. Ralf G. Meyer und Prof. Dr. med. Dr. hc. Christoph Scheid rufen daher anlässlich des Konzerts auch zur Registrierung gegen Blutkrebs auf!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.