Jonathan braucht dich

Der neunjährige Jonathan lebt mit seinem kleinen Bruder und seinen Eltern in Wolfsburg. In seiner Freizeit ist er am liebsten immer in Bewegung. Er spielt Fußball und macht Parkour beim VfB Fallersleben und liebt es zu schwimmen. Außerdem ist er begeistertes Mitglied bei der Kinderfeuerwehr. Sein Traum ist es Berufsfeuerwehrmann zu werden. Doch von einem Tag auf den anderen ändert sich sein Leben. Jonathan hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht er eine Stammzellspende. Um zu helfen, organisiert das Basar-Team Calberlah mit Unterstützung von Familie und dem VfB Fallersleben zwei Registrierungsaktionen vor Ort. Jeder, der mitmacht, könnte ein:e Lebensretter:in sein! Kommst Du vorbei?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.